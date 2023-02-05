Казахстанец одержал победу за выход в финал звездного Гран-при

Казахстанский боец легкого веса Магомед Кабардиев пробился в финал звездного международного Гран-при промоушена «Наше дело», передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: ru24.net

Он успешно выступил в полуфинале, который состоялся в Москве.

Его соперником в поединке был россиянин Максим Дивнич.

Кабардиев, который значился андердогом у букмекеров, выиграл этот поединок единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при.

Отметим, что 27-летний Кабардиев является действующим чемпионом лиги NAIZA в легком весе.

Что касается 34-летнего Дивнича, то в прошлом он становился чемпионом известной организации M-1 Global.