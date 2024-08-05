Казахстанец прошел пешком 1 111 км от Анкары до Батуми

Фото: акимат Карагандинской области

Карагандинец Асхат Қажытай, пеший гид, посол мира, автор проекта «Әлемді жаяу аралаймын» («Обойду весь мир пешком»), тревел-блогер, прошёл 1111 км от Анкары до Батуми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Сейчас он пишет мотивационную книгу о своих путешествиях на казахском и английском языках под названием «Жаяудың жазбасы» («Записи пешего человека»). Ее презентация запланирована на октябрь – ноябрь.

И это не первое его масштабное путешествие. В 2021 году он за 7 дней прошёл 333 км до Аксорана (1565 м) – самой высокой отметки Карагандинской области. В том же году преодолел 777 км до вершины Аулиетау (1131 м) в Улытау, где получил травму правого колена. И по совету медиков отложил ещё один свой проект – «Турция – Туркестан 5555 км».

За два года без активных спортивных нагрузок его вес значительно увеличился. Тем не менее он начал готовиться к пешему ультрамарафону по Европе. В планах было летом этого года посетить чемпионат Европы по футболу в Германии и побывать в Париже, который принимает Олимпийские игры.

«Я начал корректировать свою физическую форму. Похудел с 120 до 88 кг. Когда пришло время, решил отправиться в ультрамарафон между Мюнхеном и Парижем», – рассказал Асхат Қажытай.

К нему он готовился физически и психологически в течение года. Получил визу для въезда в Европу, 7 июля вылетел из Астаны во Франкфурт, а затем в Мадрид.

В испанской столице акклиматизировался к европейской погоде, прошёл 33 км до знаменитого стадиона Сантьяго Бернабеу, домашней арены футбольного клуба «Реал Мадрид».

«Из Мадрида должен был лететь в Мюнхен. Мой билет был по маршруту Мадрид – Измир – Мюнхен. Но произошёл форс-мажор. Мне сказали, что, когда покупал билеты, произошла ошибка: не была учтена визовая ситуация. Я это узнал только тогда, когда приземлился в Измире и не смог улететь в Мюнхен. У меня был куплен билет на футбольный матч между Францией и Испанией в Мюнхене. Но планы пришлось изменить, и я отправился по маршруту Анкара – Батуми», – делится ультрамарафонец.

Всего путешествие длилось 24 дня. Асхат Қажытай прошёл более 20 больших и малых городов Турции.

В городе Трабзон посетил памятник Абаю. Измерял пройденное расстояние с помощью часов Garmin и публиковал свой ежедневный маршрут в соцсетях.