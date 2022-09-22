Казахстанец стал генсеком Совета профсоюзов Центральной Азии

Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин единогласным решением членов Совета профсоюзов стран Центральной Азии (СПСЦА) избран генеральным секретарем этой организации. Решение принято на втором заседании СПСЦА проходящем в эти дни в столице Узбекистана Ташкенте.

На заседании членов Совета – лидеров национальных профцентров стран Центральной Азии также было принято решение о включении в состав организации новых членов – Федерации профсоюзов Кыргызстана и Конфедерации профсоюзов Монголии, по их ранее направленным заявкам.

Приветствуя членов совета, заведующий отделом Европы и Центральной Азии Международной организации труда Сергеюс Гловацкас рассказал о приоритетах Бюро Международной организации труда (МОТ) в поддержке центрально-азиатских профсоюзов и отметил готовность оказывать всемерную поддержку в продвижении и развитии инициатив национальных профцентров и Совета профсоюзов стран Центральной Азии в целом.

В свою очередь, координатор программ Международной конфедерации профсоюзов в новых независимых государствах Анна Сальникова подчеркнула, что укрепление роли профсоюзов региона в системе социального партнерства позволит смягчить негативные последствия влияния экономического кризиса, вызванного геополитическими процессами в мире.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы безопасности и охраны труда работников центрально-азиатского региона и поделились своим опытом в развитии института общественного контроля со стороны профсоюзов.

О деятельности Федерации профсоюзов РК в этом направлении рассказал руководитель аппарата ФПРК Нурлыбек Жумаш.

«В течение 2021 года в целях совершенствования контроля за безопасными условиями труда Федерацией профсоюзов РК были внесены в Правительство и Министерство труда предложения по повышению статуса и полномочий технических инспекторов по охране труда, увеличению численности государственных инспекторов труда и передаче их полномочий от местных исполнительных органов в Министерство труда и социальной защиты, организации совместного проведения проверок по формату «государственный инспектор труда – технический инспектор по охране труда» и по закреплению порядка расследования случаев профессиональных заболеваний и отравлений населения. Наши предложения по усилению общественного контроля и повышению статуса технических инспекторов по охране труда нашли отражение в Плане действий по обеспечению безопасного труда в Республике Казахстан до 2025 года утвержденного постановлением Правительства РК и в Концепции безопасного труда до 2030 года», – сообщил Нурлыбек Жумаш.

По его информации, на сегодняшний день в Казахстане создано 11 696 производственных советов по безопасности и охране труда, из них 9 223 инициированы профсоюзами, общественный контроль за состоянием охраны труда в республике осуществляют 17 994 технических инспекторов по охране труда. Только за минувший год технические инспектора по охране труда провели 61 515 проверок, в рамках которых было выявлено 115 481 нарушений требований законодательства об охране труда, из них 112 941 устранено, а также инспектора приняли участие в проведении аттестации 27 528 рабочих мест по условиям труда.

Своим опытом по вопросам обеспечения безопасных рабочих мест поделились также представители национальных профцентров Узбекистана и Таджикистана.

В ходе второго заседания членов Совета профсоюзов стран Центральной Азии была подписана Декларация о развитии и модернизации профсоюзного образования и усилении регионального сотрудничества профсоюзов стран Центральной Азии. Согласно документу, Институт повышения квалификации Федерации профсоюзов Узбекистана был определен в качестве базового учебного центра для развития профсоюзного образования в странах Центральной Азии. Здесь на постоянной основе представители профсоюзов стран СПСЦА получат возможность приобретать новые знания и обмениваться лучшими практиками профсоюзной деятельности. Стороны также намерены в ближайшем будущем совместными усилиями организовать Центрально-азиатский филиал Международного учебного центра МОТ.

Совет профсоюзов стран Центральной Азии был создан в ноябре 2021 года после совместного решения об интеграции крупнейших профсоюзных объединений трех государств – Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Его цель – консолидация действий членов СПСЦА по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных законных прав, и интересов работников, прав и гарантий деятельности профессиональных союзов.