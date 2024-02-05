Казахстанец стал серебряным призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Тяжелоатлет Сайрамкез Акмолда завоевал серебряную медаль в весовой категории до 67 кг на чемпионате Азии в Узбекистане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: пресс-служба Минтуризма

 По информации ведомства, в упражнении «рывок» он поднял 126, а в «толчке» 166 кг.

— В сумме двух упражнений наш тяжелоатлет с результатом 292 кг занял 2 место, — проинформировали в Минтуризма

В пресс-службе напомнили, что на чемпионате Азии распределяются рейтинговые очки для участия на ОИ-2024 в Париже. Первенство желтого континента продлится до 10 февраля, где участие принимают 192 атлета из 34 стран.

#тяжелая атлетика #серебро #чемпионат Азии #призер

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