Казахстанец стал серебряным призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Тяжелоатлет Сайрамкез Акмолда завоевал серебряную медаль в весовой категории до 67 кг на чемпионате Азии в Узбекистане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: пресс-служба Минтуризма

По информации ведомства, в упражнении «рывок» он поднял 126, а в «толчке» 166 кг.

— В сумме двух упражнений наш тяжелоатлет с результатом 292 кг занял 2 место, — проинформировали в Минтуризма

В пресс-службе напомнили, что на чемпионате Азии распределяются рейтинговые очки для участия на ОИ-2024 в Париже. Первенство желтого континента продлится до 10 февраля, где участие принимают 192 атлета из 34 стран.