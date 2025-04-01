Казахстанец сыграет против олимпийского чемпиона на теннисном турнире в Румынии

Теннис
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Дана Аменова
корреспондент

Тимофей Скатов пробился в основные соревнования на турнире в Бухаресте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Фото: НОК

В финале квалификации он оказался сильнее Раду Албота (Молдова). Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 в пользу Скатова.

Теперь в первом раунде турнира ему будет противостоять легендарный Стэн Вавринка. 40-летний швейцарец трижды выигрывал на турнирах «Большого шлема», а также побеждал на Олимпиаде-2008.

#турнир #теннис #Румыния #НОК #Тимофей Скатов

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