Казахстанец возглавил отдел в Apple

Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава МЦРИАП Жаслан Мадиев, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/p/DE2fHR-O_RM/

Министр обрадовал, что наш соотечественник, digital nomad Адильхан Копабаев, получил назначение на руководящую позицию в Apple.

«Адильхан будет курировать регион Центральной Азии и Армении. Пусть этот новый этап принесет ему множество достижений и профессионального роста!» - поделился Мадиев.

Эту новость также сообищл и сам Адильхан в своем аккаунте в Instagram: «Рад сообщить, что присоединился к Apple Inc. в качестве главы отдела государственной политики и правительства Центральной Азии +Армения».