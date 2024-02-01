Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 во Франции
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Александр Бублик на стадии второго круга в Монпелье обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
— Продолжительность встречи составила почти 2,5 часа. За это время Бублик выполнил шесть подач навылет и реализовал один из шести брейк-пойнтов, — проинформировали в ФТК.
В четвертьфинале казахстанец встретится с победителем пары Александр Шевченко (Казахстан) – Грегуар Баррер (Франция).