Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по шахматам
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Серебряным призером объявлена Амина Каирбекова
В Министерстве туризма и спорта РК сообщили о том, что Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по шахматам, передает Kazpravda.kz.
В итальянском городе Пула завершился чемпионат мира по шахматам среди игроков до 20 лет.
В блиц-турнире чемпионкой стала казахстанка Ксения Балабаева, серебряным призером - Амина Каирбекова.
Среди мужчин 3-место занял Арыстан Исанжулов.
По данным ведомства, в рапиде Ксения Балабаева заняла 2 место, Зейнеп Султанбек - 3 место.