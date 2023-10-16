Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по шахматам

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

В Министерстве туризма и спорта РК сообщили о том, что Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по шахматам, передает Kazpravda.kz.

В итальянском городе Пула завершился чемпионат мира по шахматам среди игроков до 20 лет.

В блиц-турнире чемпионкой стала казахстанка Ксения Балабаева, серебряным призером - Амина Каирбекова.

Среди мужчин 3-место занял Арыстан Исанжулов.

По данным ведомства, в рапиде Ксения Балабаева заняла 2 место, Зейнеп Султанбек - 3 место.