Казахстанка стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ

Мария Бровкова из Уральска выиграла золото в чемпионате мира среди юниоров, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Уральскую Неделю" .

Фото: Уральская неделя

Мария финишировала первой в финале на дистанции 1 000 метров (каноэ-одиночка).

Она показала время 4:35:01 секунды.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди подростков и молодежи проходит в городе Аронзо (Италия).

Серебряную медаль завоевала венгерская Река Саркани, тройку лучших замкнула узбекистанка Шохсанам Шерзодова.

Всего в соревнованиях принимает участие 938 спортсменов из 65 стран мира.