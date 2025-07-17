Казахстанка завоевала «бронзу» на международном турнире по таеквондо в Южной Корее

Спорт
6
Дана Аменова
корреспондент

Спортсменка из Казахстана успешно дошла до полуфинала, где уступила представительнице Китая

Фото: НОК

Казахстанская таэквондистка Ботагоз Капанова стала бронзовым призёром на международном турнире Chuncheon Korea Open (G2), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсменка из Казахстана успешно дошла до полуфинала, где уступила представительнице Китая, завершив выступление с бронзовой медалью.

Отметим, что турнир Chuncheon Korea Open входит в категорию G2 и считается престижным соревнованием, в котором принимают участие сильнейшие таэквондисты мира.

#турнир #Южная Корея #таеквондо #НОК

Популярное

Все
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Больше квадратура – выше тариф
Стратегический культурный ресурс государства
У косарей работы нынче много
В Астане прошел республиканский семинар по вопросам урбанистики
В стране продолжается рост числа юридических лиц
Три завода – три судьбы
Заготовили треть от необходимого запаса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов
Бублик выступит на Almaty Open
Наши славные юные номады
Погорели на освещении
Создаются новые рабочие места
На пути к устойчивости и солидарности
Детсадов в Алматы станет существенно больше
К единым стандартам управления и обслуживания
Икра без правил: в Актау проходят съёмки нового криминального сериала
Главное – обеспечить достойные условия
Ценность Человека труда
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Вместо хаджа: аксакал из Павлодара отдал свои накопления особенным детям
Угледобывающая компания «Богатырь Комир» занизила КПН на 777 млн тенге
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Беларусь
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
Токаев ответил Трампу на письмо по поводу пошлин на казахстанские товары
В ущелье Аюсай дан старт проекту «Алатау аманаты»
День работников рыбного хозяйства
Барби с диабетом: компания Mattel представила новую куклу
Сенатор Ольга Булавкина: Развитие села начинается с создания условий для людей
Бектенов дал ряд поручений по устранению проблем в сфере туризма
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Способен дать фору другим
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан

Читайте также

Лучшие легкоатлеты страны
Бублик выступит на Almaty Open
Наши славные юные номады
Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр в 2026…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]