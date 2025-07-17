Спортсменка из Казахстана успешно дошла до полуфинала, где уступила представительнице Китая

Фото: НОК

Казахстанская таэквондистка Ботагоз Капанова стала бронзовым призёром на международном турнире Chuncheon Korea Open (G2), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсменка из Казахстана успешно дошла до полуфинала, где уступила представительнице Китая, завершив выступление с бронзовой медалью.

Отметим, что турнир Chuncheon Korea Open входит в категорию G2 и считается престижным соревнованием, в котором принимают участие сильнейшие таэквондисты мира.