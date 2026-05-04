Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворительном марафоне

Спорт,Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

В этом году программа мероприятия была расширена

Фото: акимат Астаны

В Ботаническом саду Астаны прошел Charity Samruk Marathon  масштабное благотворительное мероприятие, организованное по инициативе фонда «Самрук-Казына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В этом году марафон установил рекорд по количеству участников: любители и профессиональные бегуны выразили свою поддержку развитию инклюзивного образования.

«На благотворительный забег зарегистрировалось 3 000 участников, было собрано 250 млн тенге. Эти средства мы направим на открытие 10 кабинетов инклюзии для детей с особыми потребностями в Актюбинской области. Ранее в масштабе республики нами уже было открыто 15 таких кабинетов. Планов на будущее много»,  сказал председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

В кабинетах инклюзии работают логопеды, дефектологи и психологи. Также предусмотрены мастерские и залы ЛФК. Они оснащены всеми необходимыми инструментами для полноценного развития и обучения детей.

«Я занимаюсь бегом с 2021 года. Сегодня участвую в своем 88-м марафоне. Главная особенность Charity Samruk Marathon в том, что через бег я не только придерживаюсь здорового образа жизни, но и могу внести вклад в благотворительность. Буквально 1 мая участвовал в городском забеге, поэтому сегодня испытаю свои силы на дистанции 5 километров»,  рассказал участник Елеусиз Пардабай.

В этом году программа марафона была расширена и включала четыре вида участия: забеги на 2,5 км, 5 км и 10 км, а также скандинавскую ходьбу на 2,5 км. Победители были награждены медалями и памятными подарками.

Для участников и гостей марафона были организованы тематические зоны, мастер-классы и различные активности для детей.

На сегодня при поддержке группы компаний «Самрук-Казына» в Астане, Акмолинской и Атырауской областях работает 31 кабинет инклюзии. В них обучаются более 2 тысяч детей с особыми потребностями.

#марафон #инклюзия #благотворительность

