Не просто игра

Глобальная индустрия

За последние два десятилетия киберспорт превратился из нишевого увлечения в одну из самых динамично развивающихся отраслей индустрии развлечений. Фактор роста, обеспечивший такой успех, заключается в первую очередь в глобальности аудитории: по оценкам аналитиков, трансляции киберспортивных турниров регулярно смотрят сотни миллионов человек по всему миру.

С географической точки зрения индустрия развивается неравномерно. Одним из центров мирового киберспорта остается Восточная Азия, в первую очередь Китай и Южная Корея, где он получает стабильную государственную поддержку. Активно идет развитие отрасли в США и странах Европы, там постепенно формируется устойчивая клубная система, создаются профессиональные лиги и образовательные программы, связанные с игровой индустрией.

Все это отражается на экономике сферы. Доходы формируются главным образом за счет спонсорских контрактов, рекламных интеграций, продажи медиаправ, билетов на офлайн-турниры и партнерских программ с игровыми компаниями. Киберспорт активно поддерживают крупные технологические бренды, телеком-операторы и производители электроники, рассматривая эту сферу как эффективную платформу для взаимодействия с молодой аудиторией.

Суммарная прибыль индустрии оценивается экспертами примерно в 1,6–1,9 млрд долларов в год. Согласно прогнозам, к 2030–2035 годам рынок может вырасти до 7–25 млрд долларов в зависимости от скорости роста спонсорских и медийных сегментов.

В последние годы важной тенденцией стало развитие мобильного киберспорта, особенно популярного в странах Азии и Юго-Восточной Азии. Кроме того, индустрия активно интегрируется со стриминговыми платформами и социальными сетями, что делает соревнования более доступными для зрителей по всему миру. Все чаще университеты и образовательные центры открывают программы подготовки игроков, менеджеров команд и специалистов по аналитике данных.

Однако быстрый рост отрасли сопровождается и определенными вызовами. Среди них – нестабильность финансовых моделей некоторых клубов, зависимость турниров от издателей игр, а также сравнительно короткая профессиональная карьера игроков. Кроме того, в разных странах по-прежнему обсуждаются вопросы регулирования, официального признания киберспорта и формирования единых стандартов индустрии.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении: киберспорт продолжит укреп­лять позиции в мировой экономике развлечений. Рост аудитории, развитие технологий трансляции и расширение глобального игрового рынка делают эту сферу одной из наиболее перспективных в цифровой культуре XXI века.

А как у нас?

В Казахстане киберспорт официально считается спортивной дисциплиной. В стране действует признанное Национальным олимпийским комитетом республиканское общественное объединение Qazaq CyberSport Federation.

Развитие этой сферы в нашей стране во многом отражает глобальные тренды. У игроков и зрителей особенно популярны тактические шутеры и MOBA-игры (Counter-Strike: Global Offensive ⁄ Counter-Strike 2 и Dota 2), а также мобильные соревновательные игры (PUBG Mobile, Free Fire и Mobile Legends: Bang Bang) благодаря доступности на смартфонах и активной сцене турниров в регионе.

Показателем активного интереса киберспортивного сообщества в стране стал турнир PGL Astana 2025 в дисциплине Counter-Strike 2, которая исторически занимает особое место в казахстанском киберспорте. Именно в Counter-Strike наши игроки отличаются своим характерным стилем.

Проведение столь крупного международного турнира в Астане вызвало большой интерес среди болельщиков: трибуны были заполнены, онлайн-трансляции активно смотрели по всей стране, а событие широко обсуждалось в СМИ и соцсетях. Фактически это стало одним из самых масштабных киберспортивных событий в истории Казахстана.

– Можно смело говорить, что турнир помог укрепить статус киберспорта в стране и подчеркнул, что Казахстан – полноценная часть мирового Counter-Strike-сообщества. Причем речь идет не только о новейшей истории: еще во времена Counter-Strike 1.6 страна заявила о себе благодаря команде k23, а также успехам игроков вроде AdreN, mou и многих других. Выделил бы также выступления команды AVANGAR в эпоху Counter-Strike: Global Offensive. Проведение PGL Astana усилило международную узнавае­мость республики как киберспортивной площадки и показало, что она способна принимать турниры мирового уровня, – отмечает исполнительный директор QCF Казбек Жангазиев.

По информации федерации, в мае 2026 года в Астане вновь пройдет турнир по Counter-Strike 2, который станет одним из крупнейших для нашей страны киберспортивных событий. Призовой фонд составит 1 600 000 долларов – рекордная сумма для такого рода мероприятий, когда-либо проводившихся в Центральной Азии. Ожидаются топовые мировые команды и полноценная международная аудитория.

Кроме того, в июле этого года в Астане будут проводиться Игры будущего-2026 – масштабное международное событие, где смешиваются классический спорт и киберспорт (так называемый «фиджитал»-формат). По сути, это еще один шаг к тому, чтобы страна ассоциировалась не только с отдельными турнирами, но и с мировым спортивным движением.

Стоит напомнить, что первые Игры будущего были проведены в России в 2024 году и, выступая на их открытии, Президент Касым-Жомарт Токаев не только поддержал проект, но и предложил провести такой турнир в Казахстане.

Успехи мирового уровня

Успешному развитию отечественного киберспорта во многом способствуют индивидуальные достижения конкретных команд и игроков.

Казахстанские киберспортсмены за последние годы добились серьезных успехов. Наши игроки побеждали и выходили в финалы крупных мировых турниров по разным дисциплинам, в том числе по Counter-Strike и PUBG Mobile. Один из самых громких успехов – победа команды Gambit Esports на мейджоре PGL Major Kraków 2017, а это турнир уровня чемпионата мира.

Также сборная Казахстана выигрывала чемпионат мира по PUBG Mobile под эгидой IESF. Казахстанские игроки стабильно входят в составы топовых международных клубов. В последние годы республика особенно громко звучит в дисциплине Counter-Strike 2.

Наши игроки регулярно выступают на турнирах серий IEM, BLAST и других крупнейших ивентах, где участвуют лучшие команды мира. Казахстанцы не просто участвуют, а борются за титулы, получают индивидуальные награды и входят в мировые рейтинги лучших игроков.

Отдельно стоит отметить недавние большие успехи Данила molodoy Голубенко. Он стал одним из самых ярких игроков мира в CS2, вошел в топ мирового рейтинга по версии HLTV и получил награду «Лучший новичок года». Вместе со своей командой он выигрывал крупные международные турниры, в том числе этапы серии IEM, и несколько раз признавался MVP. Сейчас molodoy – один из самых успешных и узнаваемых казахстанских киберспортсменов на мировой сцене.

– История с Данилом, который играет за FURIA Esports, на самом деле довольно понятная. Киберспорт – это глобальная индустрия: если хочешь рас­ти, тебе нужно играть там, где выше уровень конкуренции, сильнее инфраструктура и больше возможностей. Это как если бы Лионель Месси не уехал в Европу и не попал в академию FC Barcelona, а остался играть в родном городе. Он, возможно, все равно был бы талантливым, но вряд ли стал тем самым Месси, которого знает весь мир. Так же и в киберспорте: чтобы выйти на мировой уровень, нужно играть в топ-команде и «вариться» среди лучших. Казахстан не «потерял» Данила, как, может, считает кто-то; скорее, он вырос до уровня, где логично перейти в более сильную международную организацию, – прокомментировали в QCF.

Есть у нас в арсенале и другие перс­пективные игроки и команды, которые уже выступают на международных турнирах или находятся в академиях сильных клубов. Киберспорт, эксперт­но говорят в федерации, – это длинная дистанция: сегодня ты играешь в региональной лиге, а завтра можешь подписать контракт с топ-организацией. И вполне возможно, что через несколько лет мы будем обсуждать еще нескольких казахстанцев, которые так же громко заявят о себе на мировой сцене.

В QCF уверены: настало время понять, что киберспорт сегодня – не просто развлечение, для того чтобы убить время, а настоящий большой спорт, где можно профессионально развиваться. Здесь большую роль играет просветительская работа.

Qazaq CyberSport Federation регулярно проводит официальные турниры, встречи и публичные мероприятия, где подчеркивается, что киберспорт – это дисциплина, режим, командная работа и серьезная подготовка, а не просто бесконтрольная игра.

– В Казахстане проводятся официальные турниры, действуют частные лиги и чемпионаты, есть отборочные матчи, местные игровые клубы. Через такие соревнования можно впервые заявить о себе: зарегистрироваться, выступить, показать результат, понять, как работает эта сфера. Часто именно с региональных и республиканских турниров начинается путь в профессиональные команды, – рассказывает Казбек Жангазиев.

Трудности роста

Говоря о финансовой стороне развития киберспорта в Казахстане, в федерации отметили: сегодня основная поддержка формируется за счет частного сектора. Ключевую роль играют коммерческие партнеры, спонсоры, которые вкладываются в проведение турниров, развитие команд и инфраструктуры.

Государство также играет свою роль в развитии отрасли, хотя прямого финансирования киберспорт не получает. Поддержка в большей степени носит институциональный и организационный характер: профильные структуры содействуют проведению мероприятий, помогают с административными процессами, а также в целом демонстрируют открытость к развитию индустрии. Важно, что инициативы киберспортивного сообщества получают конструктивное отношение со стороны госорганов – это позволяет отрасли развиваться более динамично.

Особый момент: киберспорт требует серьезной технической инфраструктуры и серверных мощностей. С подобными проблемами сталкиваются многие регионы мира, удаленные от основных киберспортивных центров (и, соответственно, серверов). По профессиональной оценке, интернет-инфраструктура в Казахстане сегодня достаточно стабильна для онлайн-игр, но даже при идеально стабильной интернет-связи физичес­кое расстояние влияет на задержку сигнала, и полностью устранить пинг технически невозможно. Это глобальный вызов, который индустрия решает постепенно, по мере роста рынка и интереса к региону.

Есть и другие проблемы, тормозящие развитие локальной индустрии. Интернет-покрытие в Казахстане в целом достойное по всей стране, но это не единственное необходимое условие.

– В киберспорте детали решают: если техника хуже, чем у соперников, ты изначально в минусе. Но далеко не каждая семья может позволить ребенку собрать ПК за серьезные деньги. Сейчас, увы, мало спонсоров, мало крупных инвестиций, мало медиаподдержки. Тем не менее подчеркну: даже в этих условиях казахстанцы уже выходят на мировой уровень, а значит, потенциал у нас огромный. Интернет стирает границы, турниры проходят онлайн, а талант сегодня можно заметить из любой точки страны. Инфраструктура продолжит развиваться. Появится больше поддержки со стороны бизнеса и государства. Верю, что у Казахстана есть все шансы стать не просто «экс­портером» талантов, а полноценной киберспортивной силой, – считает Казбек Жангазиев.

Перспективы киберспорта в Казахстане, уверены в федерации, сегодня выглядят гораздо шире, чем даже 5–10 лет назад. Еще недавно он был узкой нишей, а сейчас это заметная часть цифровой культуры молодежи.

Интерес к цифровым дисциплинам поддерживается государством как часть общей стратегии цифровизации. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: Казахстан должен становиться цифровой державой и создавать условия для развития

IT-сферы и современных технологий. И это напрямую включает и киберспорт – как часть цифровой экономики и культуры.