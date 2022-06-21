Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии

Казахстанская гонщица Рината Султанова выиграла первую в истории отечественного велоспорта медаль в дисциплине «омниум» на чемпионате Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию велоспорта Казахстана.

Рината Султанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии в Нью-Дели в гонке омниум. Отметим, что в истории казахстанского велоспорта до Ринаты еще ни одной гонщице не удавалось подняться на подиум в омниуме на ЧА, сообщили в федерации.

Данный результат позволит спортсменке войти в топ-10 мирового рейтинга, тем самым укрепив ее позиции для отбора на предстоящие Олимпийские игры в Париже, добавили здесь.