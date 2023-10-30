Казахстанская монета заняла третье место на международном конкурсе

Монета «125 лет М. Ауэзову» заняла третье место в номинации «Монетная классика», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК

Фото: Нацбанк РК

Главное условие в этой номинации – соответствие классическим канонам медальерного искусства.

В Нацбанке отмечают, что несколько призеров в других номинациях, а именно монеты Национальных банков Республики Беларусь и Кыргызской Республики отчеканены Казахстанским монетным двором.

В этом году свои монеты, выпущенные с 1 января по 31 декабря 2022 года, представили 23 участника из 18 стран мира.