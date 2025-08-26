Этот день принес в копилку национальной сборной Казахстана по бочча пять медалей различного достоинства. Казахстанские параспортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав два золота, два серебра и одну бронзу.

Золотые медали завоевали: Итиана Шингисханова (категория BC2) одержала уверенную победу в финале над спортсменкой из Южной Кореи со счетом 8:3 и стала чемпионкой Astana 2025 World Boccia Challenger;

Балжан Бөлекпаева (категория BC1) также взяла золото, выиграв в решающем матче у соперницы из Ирана.

Серебряные медали:

Азамат Аязбаев (категория BC4) уверенно прошел до финала, где уступил сопернику из Ирана и занял второе место;

Ерхат Алмат (категория BC1) продемонстрировал яркую и техничную игру на протяжении всего турнира. В финале он встретился с представителем Южной Кореи и стал серебряным призером челленджера.

Бронзовая медаль:

Эльмира Мусралиева (категория BC4) не смогла пробиться в финал, уступив представительнице Ирана в полуфинале. Однако в матче за третье место она уверенно обыграла спортсменку из ОАЭ – со счетом 9:0, обеспечив себе бронзовую медаль.

25 августа на турнире прошли финальные игры в индивидуальных классах BC1, BC2, BC3 и BC4 среди мужчин и женщин. Турнир продолжится 26-27 августа парными и командными соревнованиями.

Astana 2025 World Boccia Challenger – это первый международный челленджер под эгидой BISFed, проводимый в Казахстане. Турнир является частью отборочного цикла к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Организатором Astana 2025 World Boccia Challenger является Казахстанская федерация бочча при поддержке Министерства туризма и спорта РК, фонда Sport Qory, АО "Самрук-Казына", Eurasian Resources Group (ERG) и других партнеров.