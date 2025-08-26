Astana 2025 World Boccia Challenger: у сборной Казахстана пять медалей в индивидуальных финалах

Спорт
162
Венера Баталова
корреспондент

25 августа состоялись финалы индивидуальных матчей Astana 2025 World Boccia Challenger, проходящего во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, передает Kazpravda.kz

Этот день принес в копилку национальной сборной Казахстана по бочча пять медалей различного достоинства. Казахстанские параспортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав два золота, два серебра и одну бронзу.

Золотые медали завоевали: Итиана Шингисханова (категория BC2) одержала уверенную победу в финале над спортсменкой из Южной Кореи со счетом 8:3 и стала чемпионкой Astana 2025 World Boccia Challenger;

Балжан Бөлекпаева (категория BC1) также взяла золото, выиграв в решающем матче у соперницы из Ирана.

Серебряные медали:

Азамат Аязбаев (категория BC4) уверенно прошел до финала, где уступил сопернику из Ирана и занял второе место;

Ерхат Алмат (категория BC1) продемонстрировал яркую и техничную игру на протяжении всего турнира. В финале он встретился с представителем Южной Кореи и стал серебряным призером челленджера.

Бронзовая медаль:

Эльмира Мусралиева (категория BC4) не смогла пробиться в финал, уступив представительнице Ирана в полуфинале. Однако в матче за третье место она уверенно обыграла спортсменку из ОАЭ – со счетом 9:0, обеспечив себе бронзовую медаль.

25 августа на турнире прошли финальные игры в индивидуальных классах BC1, BC2, BC3 и BC4 среди мужчин и женщин. Турнир продолжится 26-27 августа парными и командными соревнованиями.

Astana 2025 World Boccia Challenger – это первый международный челленджер под эгидой BISFed, проводимый в Казахстане. Турнир является частью отборочного цикла к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Организатором Astana 2025 World Boccia Challenger является Казахстанская федерация бочча при поддержке Министерства туризма и спорта РК, фонда Sport Qory, АО "Самрук-Казына", Eurasian Resources Group (ERG) и других партнеров.

#медали #Astana 2025 World Boccia Challenger #Казахстанская сборная

Популярное

Все
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
В погоне за «зайцами»
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Стали ездить по правилам
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Впервые в стране
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
Прочная основа, большие перспективы
Диалог во имя мира и процветания
Африканские турниры
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Школа под наблюдением и заботой
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Необходимые решения будут приняты
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Нашим палуанам не было равных
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Астана примет отборочный чемпионат Казахстана по шорт-треку
Африканские турниры
Анна Данилина побеждает в США
Впервые в стране

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]