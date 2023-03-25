Казахстанская спортсменка Мадина Нуршаева разрыдалась на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанская боксерша Мадина Нуршаева расплакалась, когда наблюдала за полуфиналом своей экс-соперницы, передает Кazpravda.kz.
Проигравшая бой за выход в полуфинал в Нью-Дели (Индия) Мадина Нуршаева не сдержала эмоций, наблюдая за поединком экс-соперницы из Бразилии Барбары Дос Сантос.
"Ситуация, когда ты должна боксировать вместо бразильянки! Слезы Мадины Нуршаевой …", - прокомментировала эмоциональное видео в Instagram Казахстанская федерация бокса.
Пользователи Сети стараются поддержать соотечественницу:
"Не расстраивайся, Мадин, мы все видели, мы все знаем! Для нас ты чемпионка!!! Все победы впереди! Ты лучшая!!!".
Отметим, что спортсменка из Бразилии уступила в этом поединке.
А казахстанские спортсмены продолжают упорную борьбу за золото ЧМ-2023. Надежда сборной на Карину Ибрагимову (до 57 килограммов) и Ляззат Кунгейбаеву (свыше 81).
Еще четыре спортсменки завоевали бронзовые медали.