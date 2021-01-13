Казахстанская вакцина от COVID-19 получила временную регистрацию
Екатерина Елисеева
Временная регистрация на девять месяцев дана казахстанской вакцине QazCovid-In. Об этом сообщил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Министерством прорабатываются вопросы, чтобы была доступность для всех вакцин. На сегодня у нас большая готовность есть по нашей казахстанской вакцине, а также по российской "Спутник-V". На сегодня дана временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-In. Временная регистрация выдана 31 декабря на 9 месяцев", – сообщил Нурлыбек Асылбеков.
По его словам, параллельно идут переговоры по вакцинам других компаний – Moderna и Pfizer.
"По "Спутнику" идут подготовительные работы. По нему должны еще предоставить соответствующее досье. В рамках этого же постановления возможна регистрация. По другим зарубежным вакцинам мы обсуждали с коллегами. Мы их приглашаем. Согласно правилам регистрации лекарственных средств, позволяется в ускоренном виде зарегистрировать – до 70 дней. Эти данные доведены до этих компаний. Сейчас вопрос на стадии переговоров", – дополнил Асылбеков.
Он напомнил, что 25 декабря 2020 года также было начато клиническое исследование казахстанской вакцины "KazCOVID-in". 11 января закончилась вакцинация 3 тысяч добровольцев. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи.