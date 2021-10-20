Казахстанские аграрии намерены обратиться в подразделение ООН, чтобы кое-что доказать

Общество
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
Казахстанские картофелеводы намерены обратиться в подразделение ООН, чтобы доказать: семена, купленные в Европе у всемирно известных селекционеров и производителей семенного материала, для нашей страны не опасны, сообщает Kazpravda.kz.   

Одно из хозяйств, которое собирается отстаивать свою честь и репутацию в международной инстанции, – ТОО «Самрук и К» из Железинского района Павлодарской области. Решение это вынужденное. Началось же все с того, что еще весной, накануне посевной кампании 2021 года, Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК обнаружил в семенах картошки, купленных в Европе и завезенных фермерами в Казахстан, болезнь «зебра чип». Впервые на территории республики и стран СНГ.

Фермеры же утверждают: такого не может быть, и приводят массу аргументов и доказательств, которые, между прочим, поддержал суд первой инстанции. Но хотя постановление павлодарского специализированного административного суда вступило в законную силу, последовал прокурорский протест, дальнейшие разбирательства и новые обвинения. Картофелеводы вынуждены были обратиться к Президенту, а вскоре намерены выйти на уровень ООН.

– Выполняя в том числе поручения руководства страны о развитии агрокомплекса и использовании передовых технологий, мы закупили семенной картофель сорта элит у всемирно известных селекционеров и производителей семенного материала. В этом перечне – фирма Norika, созданная более 30 лет назад на базе отдела селекции НИИ картофеля Германии, компании Solana GmbH (Германия) и Solana Franse SAS (Франция), не менее известная Agrico B.V. из Голландии. Причем закупали напрямую у них или через официальных дистрибьюторов, – рассказывает Орынжан Кабдулов, представитель крестьянского хозяйства ТОО «Самрук и К».

В этих семенах – из разных стран и от разных, но лучших производителей – почти одновременно, 29 апреля 2021 года, Комитет госинспекции обнаружил шесть (!) случаев болезни «зебра чип»: отбор проб картофеля проводили региональные инспекторы комитета, а анализы делали в Алматинской зональной карантинной лаборатории.

И началась эпопея. Естественно, высаживать такой картофель уже было нельзя – он хранился на складах. Добавим, что ситуация коснулась нескольких хозяйств страны: коллективное письмо Президенту, например, подписали четверо картофелеводов из Павлодарской, Алматинской и Карагандинской областей, но в данном материале подробно разберем ситуацию павлодарцев.

– В самом начале попытались сделать независимую экспертизу в нашей стране и стали искать казахстанскую лабораторию, аккредитованную на проведение анализа для определения болезни «зебра чип», для чего обратились в Казахстанский институт стандартизации и метрологии и в Национальный центр аккредитации, – продолжает Орынжан Кабдулов. – И получили два ответа: в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений РК методики выполнения измерений на определение такой болезни не зарегистрированы, нет действующих национальных и межгосударственных стандартов. Так же как нет зарегистрированных испытательных лабораторий, которые могут осуществлять тестирование по методике ПЦР на определение «зебра чип».

Опуская подробности, скажем – ТОО «Самрук и К» отправило пробы в две российские лаборатории с международной аккредитацией, где никаких болезней в картофеле не выявили. И если до этого с местными структурами удавалось худо-бедно находить общий язык, после противостояние обострилось.

Все это суд первой инстанции принял во внимание и посчитал, что неаккредитованной лаборатории, пусть и отечественной, стоит доверять меньше, чем пяти имеющим аккредитацию. Речь о трех лабораториях ФРГ, Франции и Голландии, выдавших сертификаты на экспорт семенного картофеля, и двух российских, такой же компетентности, как и европейские.

Кроме того, были большие вопросы и к методике проведения анализов алматинской лабораторией, которая осуществляла исследования на наличие в картофеле «зебра чип» без сформулированной методики производства исследований, а только лишь с выполнением инструкции производителя используемого реагента. Все это легло в основу постановления первого суда, которое вышло 10 июня и вступило в силу 29 июня 2021 года.

Обращение фермеров к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву появилось после того, как после прокурорского протеста дело вновь вернулось в суд. И уже областная инстанция поддержала Комитет госинспекции. Аргументы таковы: определение и идентификация карантинного объекта осуществлялись при строгом соблюдении диагностического протокола № 21, являющегося неотъемлемой частью Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 27, на ПЦР-оборудовании, что, в свою очередь, является одним из наиболее высокоточных, детектирующих видов аппаратуры для точных и быстрых методов идентификации вирусов, бактерий и других внутриклеточных патогенов. А аккредитацию для лаборатории посчитали не нужной, потому что Алматинская зональная карантинная лаборатория входит в государственную систему обеспечения карантина растений Республики Казахстан.

Обращение фермеров к Президенту почему-то перенаправили опять же в Минсельхоз. Там подготовили ответ, и фермеры снова с ним не согласились. Во-первых, нелепо, что на жалобу реагирует тот же орган, на который эта жалоба и поступила. А во-вторых, представители ТОО «Самрук и К» считают, что своим ответом Минсельхоз и его подведомственный комитет вводят всех в заблуждение.

Например, Орынжан Кабдулов отрицает обвинения в нарушении карантина.

– Еще 30 апреля нам были выписаны три предписания на изоляцию трех партий семян по 20 тонн – до вступления в законную силу решения первого суда, то есть до 29 июня. Но высаживать картофель в это время в Павлодарской области уже бессмысленно – он не вырастет до морозов, поэтому мы проросший и прогнивший семенной картофель вместе с другими отходами отправили на нашу ферму и скормили скоту. Прокурор внес протест в апелляционную коллегию только 5 августа, причем до этого была тишина. И апелляционный суд принимал постановление, уже зная, что картофеля просто нет, – это подтверждается аудиозаписью с заседания суда. При всем этом в ответе Минсельхоза, который нам дали на наше обращение к Президенту, указано, что мы нарушили предписание о сохранности зараженной продукции. По сути, нас оклеветали, обвинив в высадке зараженного картофеля и создании карантинного очага на территории области, – поясняет Орынжан Кабдулов.

Дальше – больше. В ответе на то же обращение к Президенту Минсельхоз утверждает, что «зебра чип» определяли по диагностическому протоколу № 21 методики Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 27. Только вот когда все это обсуждали впервые – на самом первом суде, – Алматинская зональная лаборатория давала другие сведения: в протоколе экспертизы было указано, что проводили исследования образцов картофеля по методике ПЦР по инструкции ООО «Синтол» (это производитель реагента. – Прим. авт.).

– Война за честь мундира началась против нас, именно когда мы получили отрицательные анализы из Всероссийского центра карантина растений и ООО «Синтол», – говорит Орынжан Кабдулов. – Не все просто и во взаимоотношениях с ФРГ. Обе наши страны являются участниками Международной конвенции по карантину и защите растений и обязаны следовать этому документу, а значит, в максимально короткие сроки рассматривать споры. Минсельхоз РК опять же в своем ответе на наше обращение к Президенту указывает, что направил восемь нотификаций в Германию, но не получил ответа. Но даже мы прикладывали к своему коллективному обращению письмо из Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии от 9 июня!

В этом письме директор Карола Шорн от имени Федерального министерства выражает огромную благодарность председателю Комитета госинспекции в АПК господину Марсу за его письма от 5, 11 и 24 мая и сообщает, что в Германии провели анализы всех дубликатов проб отгруженного картофеля в трех лабораториях по пяти официальным международным методам. Болезни «зебра чип» не обнаружили, поэтому претензию отклоняют и просят предоставить подробную информацию об использованных методах исследований в Казахстане.

Но и это не последний пункт, где расходятся «показания» двух сторон. Наши, казахстанские, чиновники утверждают, что на территории Германии распространен карантинный объект «зебра чип», а вот в ответе из Германии прямо противоположные сведения – в Европе вообще нет этой болезни, она характерна для Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Все это фермеры повторно изложили в заявлении, направленном Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Картофелеводы признаются: у них на руках только ответ из ФРГ, но по логике Комитет госинспекции АПК должен был обращаться также в Нидерланды и Францию, потому что алматинская лаборатория обнаружила болезнь и в семенах, привезенных из этих стран.

Вот поэтому-то дело и грозит перерасти в международный скандал: если стороны не решают конфликт сами, определять, заражен картофель или нет, должен комитет экспертов, созданный для этого генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которому должны представить документы всех стран. На одной стороне весов будут протоколы алматинской лаборатории, на второй – как минимум пяти европейских лабораторий с международной аккредитацией. Кому поверит мир и кто захочет потом работать с Казахстаном?

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