Казахстанские аграрии намерены обратиться в подразделение ООН, чтобы кое-что доказать

Казахстанские картофелеводы намерены обратиться в подразделение ООН, чтобы доказать: семена, купленные в Европе у всемирно известных селекционеров и производителей семенного материала, для нашей страны не опасны, сообщает Kazpravda.kz
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Одно из хозяйств, которое собирается отстаивать свою честь и репутацию в международной инстанции, – ТОО «Самрук и К» из Железинского района Павлодарской области. Решение это вынужденное. Началось же все с того, что еще весной, накануне посевной кампании 2021 года, Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК обнаружил в семенах картошки, купленных в Европе и завезенных фермерами в Казахстан, болезнь «зебра чип». Впервые на территории республики и стран СНГ.