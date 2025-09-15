Фото: пресс-служба МНВО

Профессор Kozybayev University, кандидат исторических наук Анатолий Плешаков представил общественности уникальный артефакт – берцовую кость мамонта, найденную близ аула Байтерек в Кызылжарском районе СКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным ведомства, случайно во время рыбалки ее обнаружил житель СКО Асет Шайкин и передал известному археологу. Вместе с Анатолием Плешаковым они съездили на место и осмотрели территорию, однако больше никаких останков выявить не удалось.

По словам историка, вероятно, остальные части древнего животного находятся под слоями грунта.

«Это довольно интересная находка. Длина кости порядка 1 метра. Ее возраст относим к эпохе верхнего палеолита – около 15 тыс. лет назад. Она принадлежала очень крупной особи. Ранее на территории СКО уже находили останки древних животных. В следующем году мы постараемся заложить шурфы на месте находки. И если удастся обнаружить там продолжение скелета и орудия труда, это будет сенсацией – первым палеолитическим памятником на нашей территории», – сообщил он.

Заложение шурфа или проведение пробного раскопа (прямоугольной ямы), позволит определить наличие культурных слоев и артефактов на конкретном участке, оценить стратиграфию и решить, стоит ли проводить дальнейшие полномасштабные раскопки в этом месте.

В министерстве отметили, что Анатолий Плешаков возглавляет Северо-Казахстанскую археологическую экспедицию, в которую, помимо ученых, входят и студенты-историки Kozybayev University.

В этом году они работали на двух древних памятниках – поселениях Ботай и Ак-Ирий в СКО. Следующий археологический сезон обещает быть еще более насыщенным и позволит исследователям сделать новые научные открытия.