Новый рекорд поставили казахстанские авиакомпании

В уходящем году казахстанские авиакомпании перевезли рекордные 13 млн пассажиров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в сфере авиации активно формируется культура использования воздушного транспорта, авиаперевозки становятся более популярным видом транспорта среди населения. Это подтверждает увеличение на 23% пассажирских перевозок.

«В уходящем году казахстанские авиакомпании перевезли рекордные 13 млн пассажиров. Парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний был увеличен с 89 до 99 единиц, емкость кресел-мест увеличена с 12 до 15 тысяч, рост составил 26%. Принятые меры позволят улучшить доступность авиаперевозок и повысить регулярность рейсов», — отметили в Минтранспорта.

Кроме того, за счет частных инвестиций ведется строительство трех новых пассажирских терминалов в городах Шымкент, Кызылорда и Алматы, которые завершатся в марте, мае и июне следующего года.

«В целях покрытия всех регионов доступными авиаперевозками просубсидировали 23 внутренних социально-значимых и туристических маршрута. К концу года казахстанские аэропорты обслужат более 25 млн пассажиров, что на 22% больше, чем в 2022 году. Объем внутренних перевозок полностью восстановлен и составляет 640 рейсов по 50 маршрутам в неделю», — сообщили в ведомстве.

Также в профильном министерстве добавили, что международное воздушное сообщение налажено с 28 странами. В этом году возобновлены и открыты новые рейсы в 13 стран по 23 маршрутам.