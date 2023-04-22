Казахстанские боччисты начали подготовку к национальному первенству

Бочча – спортивная игра с мячами, в которой принимают участие люди с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата.

Фото пресс-службы Сената/Н. Байбулин

В Казахстане началась подготовка к национальному чемпионату по бочча. Первые тренировки прошли сегодня в Паралимпийском тренировочном центре в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Юных спортсменов с особенностями в развитии поддержал спикер верхней палаты Парламента РК, президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев.

Чемпионат РК по бочча среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата пройдет в июне этого года в столичном Дворце спорта имени Жаксылыка Ушкемпирова. Ожидается, что в нем примут участие около 50 спортсменов из различных регионов страны в возрасте от 15 лет и старше.

По словам тренеров, развитие бочча в Казахстане в последние годы получило активное развитие, открыв спортсменам новые возможности. Накануне национальная федерация получила членство в Международной федерации бочча – Boccia International Sports Federation. В планах – подать заявки на участие 8 членов национальной сборной Казахстана в трех международных соревнованиях: в двух международных челленджерах и Азиатских Паралимпийских играх. Азиатские Паралимпийские игры пройдут в октябре 2023 года в Китае, а Паралимпийские игры - в Париже в 2024 году.

«Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев был избран президентом федерации на внеочередной конференции Казахстанской федерации бочча. Уже несколько лет он активно выступает за развитие инклюзивных видов спорта, подчеркивая их важность для полноценногго развития детей и спортсменов с инвалидностью», – рассказала пресс-служба Сената.

Бочча – спортивная игра с мячами, в которой принимают участие люди с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. С 1984 года этот вид спорта входит в программу Паралимпийских игр. В Казахстане он появился в 2018 году и стремительно стал набирать популярность среди людей с инвалидностью, особенно среди детей и молодежи.