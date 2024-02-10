Казахстанские боксеры поборются за участие в Олимпиаде

На данный момент у наших бойцов есть две лицензии в Париж-2024, передает Kazpravda.kz

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Стал известен состав сборной Казахстана по боксу для участия в лицензионном турнире, который пройдет в итальянском Бусто-Арсицио, сообщает Минтуризма и спорта РК.

Всего в данных соревнованиях выступят 668 боксёров из 114 стран.

Мужская сборная: 51 кг: Сакен Бибосынов, 57 кг: Махмуд Сабырхан, 63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы, 71 кг: Асланбек Шымбергенов, 80 кг: Нурбек Оралбай, 92 кг: Айбек Оралбай.

Всего в мужской части турнира будут разыграны 28 квот.

Соревнования в Италии пройдут 4-12 марта.

Женская сборная: 50 кг. Алуа Балкыбекова, 54 кг. Жайна Шекербекова, 60 кг. Римма Волосенко, 66 кг. Наталья Богданова, 75 кг. Валентина Хальзова.

В женской части будет разыграна 21 квота.

На данный момент у Казахстана есть две лицензии. На летней Азиаде 2023 года в супертяжелом весе Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова (57 кг) стали обладателями олимпийских лицензий.