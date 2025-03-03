Казахстанские боксеры выиграли медальный зачёт Кубка Странджа

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На втором месте - Узбекистан, третье заняла Болгария

Фото: пресс-служба НОК РК

В Софии (Болгария) завершился крупный международный турнир по боксу Кубок Странджа. Мужская команда Казахстана отметилась на нем пятью золотыми мадалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На первую ступень пьедестала поднялись Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг), Торехан Сабырхан (до 67 кг), Абылайхан Жусупов (до 71 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг) и Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг).

Вторыми стали Даниял Сабит (до 51 кг), Тимур Кабдешов (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Фарух Тохтасынов (до 71 кг), Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 86 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг).

С бронзой завершили турнир Темиртас Жусупов (до 48 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Данияр Рахымбердиев (до 92 кг).

Санжар Ташкенбай отказался от продолжения поединка, досрочно завершив выступление.

Команда Казахстана выиграла медальный зачёт соревнований. На втором месте Узбекистан, третье заняли боксеры из Болгарии.

Женская сборная завоевала в Болгарии всего одну золотую медаль. Её стране принесла Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг).

Серебро у Айгерим Саттыбаевой (до 48 кг) Анель Сакыш (до 54 кг), Айданы Забынбековой (до 57 кг), Риммы Волосенко (до 60 кг), Жибек Жараскызы (до 81 кг), Дины Исламбековой (свыше 81 кг).

Третье место заняли Элянур Турганова (до 50 кг), Жансая Рахымберды (до 52 кг), Жазира Оракбаева (до 52 кг), Сымбат Алиаскар (до 54 кг), Лаура Есенкельды (до 63 кг), Гаухар Шайбекова (до 66 кг), Азиза Исина (до 70 кг), Шугыла Налибай (до 75 кг).

 

#победа #боксеры #Кубок Странджа

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