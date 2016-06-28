Культура
Казахстанские дети представили образы известных телеведущих
Жания Уранкаева
В преддверии Дня работников связи и информации казахстанские дети от 4 до 7 лет примерили образы известных телеведущих Казахстана и России, сообщает Kazpravda.kz.

Постоянные участники проектов Friends Media Group и выпускники полугодичного программного курса "ТелеМастерская" на один день перевоплотились в таких телезвезд экрана, как: Айгуль Мукей, Серик Акишев, Майя Бекбаева, Баян Есентаева, Динара Сатжан, Сандугаш Султан, Тина Канделаки, Иван Ургант, Лера Кудрявцева, Юлия Высоцкая.



"Ребята должны были обыграть реальные фразы-ситуации, используемые в речи журналистов, раскрыв тем самым образ любимчиков телесцены с их манерой подачи и экспрессивностью, характерной только им жестикуляцией и артикуляцией, со свойственным каждому стилем одежды, обязательным гримом и знакомой позицией в кадре", – рассказала о своей задумке автор проекта Махаббат Есен. 

Как объясняет сценарист Жулдыз Сейсенбекова, под фразами-ситуациями подразумевались знакомые зрителям коронные фразы ведущих во время ведения авторских шоу. Такие фразы мы слышали в программах "Под прицелом" от Айгуль Мукей, "Моя история" с Майей Бекбаевой, "Кто возьмет миллион?" Серика Акишева, "Sky студия" в тандеме Баян Есентаевой и Динары Сатжан, "Самый самый" Тины Канделаки, "Вечерний Ургант" от Ивана Урганта, "Голая правда" с Лерой Кудрявцевой", "Едим дома" с Юлией Высоцкой, а также в новостных блоках от Санди Султан.

Напомним, по указу Президента РК от 20 октября 2011 года 28 июня был установлен как праздник, получивший название – День работников связи и информации.

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