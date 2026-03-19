Казахстанские гимнастки выступят на международном турнире в Греции
120
С 20 по 22 марта в Афинах (Греция) пройдет международный турнир по художественной гимнастике Aphrodite Cup, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Согласно информации пресс-службы Федерации, Казахстан на турнире будет представлен как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях.
Индивидуальные упражнения
- Айым Мейржанова
- Дария Кушербаева
- Акмарал Ерекешева
- Айганым Рысбек
- Линара Жайлауова
- Анна Рубцова
- Анель Динишева
- Амина Нурланова
- Вероника Ткаченко
- Диана Сарсембаева
- Рабия Аманкос
Групповые упражнения
- Жасмин Джунусбаева
- Аида Хакимжанова
- Кристина Чепульская
- Мадина Мырзабай
- Айзере Кенес
- Айзере Нурмагамбетова
- Тамирис Вахлова
- Алия Бахыткызы
- Ксения Шимолина
- Егорова Елизавета
- Айткалиева Дильназ