Казахстанские хоккеисты разгромили Тайбэй на Азиаде
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Сборная РК отличилась 17 раз, не позволив соперникам поразить собственные ворота
Мужская команда Казахстана по хоккею провела третий матч в рамках группового этапа Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК
Сборной РК удалось добиться очередной победы, обыграв с разгромным счетом Тайбэй.
Казахстанские хоккеисты по ходу встречи отличились 17 раз, не позволив соперникам поразить собственные ворота.
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