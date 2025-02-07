Казахстанские хоккеисты разгромили Тайбэй на Азиаде

Сборная РК отличилась 17 раз, не позволив соперникам поразить собственные ворота

Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская команда Казахстана по хоккею провела третий матч в рамках группового этапа Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК

Сборной РК удалось добиться очередной победы, обыграв с разгромным счетом Тайбэй.

Казахстанские хоккеисты по ходу встречи отличились 17 раз, не позволив соперникам поразить собственные ворота.

Подопечные Олега Болякина продолжают выступление на Играх без поражений, отметили в НОК.