Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями

Спорт
63
Дана Аменова
специальный корреспондент

Золотые медали международного турнира завоевали Бэлла Самашева и Софья Берульцева

Фото: пресс-служба Минтуризма

В Стамбуле завершился первый в 2026 году турнир категории Премьер-лиги по каратэ WKF, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

В финалах два представителя национальной сборной одержали победу и завоевали золотые медали. В программе кумитэ в весовой категории до 55 кг Бэлла Самашева со счётом 2:1 одолела Нину Квасникову (Словакия). А бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио и чемпионка Всемирных игр Софья Берульцева (+68 кг) уверенно победила представительницу Непала Арику Гурунг.

Таким образом, сборная Казахстана по каратэ завершила турнир Премьер-лиги в Стамбуле с двумя золотыми медалями, заняв 3-место в общекомандном зачёте.

Общекомандный зачёт:

1. Египет - 2 золота, 3 серебра, 1 бронза

2. Турция - 2 золота, 2 серебра

3. Казахстан - 2 золота

4. Япония - 1 золото, 2 серебра, 6 бронз

В ведомстве добавили, что в турнирах категории Премьер-лиги по каратэ принимают участие только спортсмены, входящие в ТОП-32 мирового рейтинга. В составе сборной Казахстана на соревнования в Турцию отправились 13 спортсменов.

#турнир #золото #медали #карате #Премьер-лига

Популярное

Все
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Цена на золото побила новый рекорд
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Астане прошли крещенские купания
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх конти…
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
Путинцева завершила свое участие в Australian Open-2026
Сколько спортсменов представят Казахстан на зимней Олимпиаде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]