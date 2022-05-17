Фото: instagram.com/nomadstunts/
Общество , Культура
Казахстанские каскадеры снялись в фильме Ридли Скотта

Каскадеры из Казахстана снялись в фильме известного британского режиссера Ридли Скотта, сообщает Kazpravda.kz.

«Каскадеры Международной группы Nomad Stunts приняли участие в съемках нового фильма Ридли Скотта.

Именитый режиссер работает над биографической картиной, которая будет повествовать о приходе к власти Наполеона», – сообщается в аккаунте в Instagram Nomad Stunts.

В роли великого полководца выступит известный пуэрториканский и американский актер Хоакин Феникс.

Ожидается, что фильм «Наполеон» выйдет в прокат в 2023 году.

Отметим, Ридли Скотт – создатель многих прославленных исторических и фантастических фильмов, таких как «Чужой», «Гладиатор», «Царство небесное», «Бегущий по лезвию», «Черный ястреб», «Марсианин». Обладатель премии Каннского кинофестиваля за лучший дебют, обладатель и пятикратный номинант на премию BAFTA, четырехкратный номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Nomad Stunts – это международная группа профессиональных каскадеров, которую в 2000 году организовал постановщик трюков, заслуженный деятель Республики Казахстан Жайдарбек Кунгужинов.

В ноябре 2020 года отечественная кинокартина «Томирис», над которой работали представители каскадерской команды Nomad Stunts, была награждена «каскадерским Оскаром» – премией «Таурус» Мировой академии каскадеров (США). 

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