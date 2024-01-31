Казахстанские керлингисты завершили выступления на Юношеской Олимпиаде

Фото: пресс-служба Минтуризма

Результаты зимних юношеских олимпийских игр-2024 на 31 января озвучили в Министерстве туризма и спорта, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным министерства, в матче группового этапа соревнований по керлингу казахстанская пара Мерей и Ибрагим Тастемиры уступили датчанам Катрин и Якобу Шмидтам – 3:15. На этом отечественные керлингисты завершили свои выступления на Юношеской Олимпиаде.

Завтра, 1 февраля, в заключительный день Игр, казахстанский лыжный квартет, состоящий из Виолетты Митропольской, Миланы Мамедовой, Берика Боранбаева и Аубакира Тотанова, выступит в последнем соревновании с участием представителей сборной РК – смешанной эстафете 4 по 5 км. Начало – в 08:00 по времени Астаны.

В Минтуризма напомнили, что ранее от Казахстана чемпионом в прыжках с трамплина стал Илья Мизерных, бронзовыми призерами - шорт-трекистка Полина Омельчук и сборная РК по хоккею (3 на 3).

В общем зачете Казахстан с показателем 1 золотая и 2 бронзовая медали находится на 19 позиции.