Казахстанские лучники вышли в финал этапа Кубка мира в Турции

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В матче за первое место Казахстану будет противостоять Великобритания

Фото: пресс-служба НОК РК

Представители команды Казахстана по стрельбе из лука Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова вышли в финале этапа Кубка мира в Анталье (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Лучники поборются за золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных команд.

В плей-офф казахстанский дуэт оказался сильнее Бразилии, Словении, Италии.

В матче за первое место Казахстану будет противостоять Великобритания.

Матч состоится завтра, 22 июня.

 

#победа #Кубок мира #финал #лучники

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