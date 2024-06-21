Казахстанские лучники вышли в финал этапа Кубка мира в Турции
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В матче за первое место Казахстану будет противостоять Великобритания
Представители команды Казахстана по стрельбе из лука Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова вышли в финале этапа Кубка мира в Анталье (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Лучники поборются за золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных команд.
В плей-офф казахстанский дуэт оказался сильнее Бразилии, Словении, Италии.
В матче за первое место Казахстану будет противостоять Великобритания.
Матч состоится завтра, 22 июня.