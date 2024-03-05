Казахстанские перевозчики будут получать разрешения от Узбекистана в электронном виде

Новый механизм позволит упростить грузоперевозки с Узбекистаном и исключить спекуляцию с местами в очереди и передачи бланков разрешений третьим лицам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях дальнейшего упрощения выдачи узбекских бланков разрешений разработан проект совместного приказа министров транспорта, финансов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан о реализации пилотного проекта по выдаче узбекских бланков разрешений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет автотранспорта и транспортного контроля.

Пилотный проект предусматривает выдачу с апреля 2024 года разрешений вида «в/из третьи страны» в электронном виде на пунктах пропуска Атамекен, Б.Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен.

Прием заявлений на выдачу электронных разрешений казахстанским перевозчикам будет осуществляться территориальными органами Комитета госдоходов Министерства финансов РК через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:

1) регистрации в системе электронной очереди;

2) документов на транспортные средства;

3) удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;

4) карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;

5) оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.

Предполагается, что этот механизм позволит добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с Республикой Узбекистан и исключить спекуляцию с местами в очереди и передачи бланков разрешений третьим лицам.

Казахстанские перевозчики, заезжающие в РУ через территорию РК, будут получать узбекистанские разрешения в электронном виде на пунктах пропуска.

Казахстанские перевозчики, заезжающие в РУ без транзита по территории РК, могут получать узбекские разрешения через портал электронного правительства согласно требованиям Правил применения разрешительной системы международных автомобильных перевозок в Республике Казахстан.

Проект приказа согласован с указанными госорганами, заключили в комитете.