Спортсмены отметились в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем

Фото: Нургали Жумагазы

Мужская команда Казахстана по плаванию стала второй на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмены отметились "серебром" в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

На вторую ступень пьедестала поднялись Адильбек Мусин, Галымжан Балабек, Айбат Мырзамуратов, Глеб Коваленя, Даниил Черепанов.

"Золото" осталось за Турцией. Узбекистан показал третий результат.