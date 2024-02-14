Казахстанские предприятия задолжали сотрудникам почти 165 млн тенге

С начала года госинспекторы труда защитили права более 500 работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, по состоянию на 1 февраля госинспекторы труда на 25 предприятиях республики выявили задолженность по заработной плате перед 1,1 тыс. работников на сумму более 164,7 млн тенге.

— Руководителям данных предприятий выдали 11 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 1,8 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 500 работников, — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что этим гражданам выплатили 130 млн тенге.