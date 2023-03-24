Казахстанские производители готовы закрывать объемы в рамках проекта "Комфортная школа"

Экономика, Общество, Образование
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На выставке они представили оборудование и товары, которые могут быть использованы при строительстве комфортных школ.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане прошла выставка товаров отечественных производителей, где более 100 компаний представили свои товары: стройматериалы, мебель, электронику, отопительные системы, приборы учета и огнетушители, сантехнику, двери и окна, арматуру и электрокабель.Предприниматели показали производимые товары и подчеркнули готовность закрыть основную часть объемов при реализации национального проекта «Комфортная школа», сообщает Kazpravda.kz.

«Цель выставки - показать оператору проекта, ответственному госоргану, что в Казахстане достаточное число производителей, которые готовы сотрудничать и поставлять отечественную продукцию для строительства школы. Предприниматели же в свою очередь согласны совершенствовать свои технологии и соответствовать стандартам качества, предъявляемые к их продукции. Учитывая, что реализация проекта осуществляется в основном на бюджетные средства, считаем, что в первую очередь необходимо привлекать местное содержание, и только при его отсутствии использовать иностранную продукцию», - отметил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Мурат Амрин.

В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов отметил высокое качество продуктов и рассказал о текущей работе в рамках нацпроекта.

«Мы прорабатываем механизмы, чтобы основной акцент был сделан на использовании отечественного сырья. Чтобы не было бардака, работаем над определением объемов необходимых при строительстве, чтобы предприниматели могли подготовиться», - сказал он.

Предприниматели в ходе мероприятия представили оборудование и товары, которые могут быть использованы при строительстве комфортных школ, а также подняли проблемные вопросы, связанные с отсутствием гарантий по использованию продукции ОТП при реализации Нацпроекта.

Мурат Амрин подчеркнул, что сегодня отсутствует ответственность за использование импортных товаров при наличии в Казахстане отечественного производства. В НПП отметили, что предлагали в качестве защиты отечественных предпринимателей внедрить 15% штраф, если при строительстве школ не будут использоваться товары отечественных товаропроизводителей, инициатива до сих пор не поддерживается на уровне оператора проекта.

«Просим предусмотреть в рамках договоров эту ответственность. У нас в среднем ежегодно импортируются строительные материалы и мебель на сумму более 1,1 трлн долл США, при этом основную часть необходимого для строительства в рамках нацпроекта мы производим внутри страны», - сказал зампред НПП.

Представитель Samruk-Kazyna Construction подчеркнул, что данный вопрос будет повторно рассмотрен на уровне заместителя премьер-министра.

Организатором мероприятия выступило Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с НПП РК «Атамекен». На выставку были приглашены представители Министерства просвещения РК и Samruk-Kazyna Construction, Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (КазНИИСА).

 

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