Олимпиада прошла с 2 по 9 августа в Пекине и собрала 77 команд из 61 страны

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

Казахстанская сборная показала один из лучших результатов на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту для школьников (IOAI 2025), завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП РК

Казахстан представляли две команды, каждая из которых внесла вклад в общий успех сборной. Победителями стали Касымкан Жанибек, Әбу Қанабек и Сұлтанби Исатай, удостоенные золотых медалей; серебряную медаль завоевал Аушахман Талим, а бронзовые награды получили Тимур Шакуов, Даужан Бекетов и Сұлтанбек Сары. Также похвальной грамотой оргкомитета IOAI был отмечен Батыр Ерденов.

В неофициальном медальном зачёте Казахстан разделил второе место по числу золотых медалей с Польшей, Индией и Вьетнамом (по 3 золота). Лидером стала команда России (6 золотых медалей), также в топ вошли Сингапур (2 золота), Румыния, Япония, Швеция и Гонконг (по 1 золоту).

IOAI - это престижное международное соревнование, объединяющее научную и практическую части, где участники решают индивидуальные и командные задачи по разработке решений на базе ИИ, включая генерацию изображений и видео, машинное обучение, обработку естественного языка, компьютерное зрение и многое другое.

Кроме конкурсной программы, олимпиада включает лекции ведущих мировых экспертов, этические дискуссии, культурную и образовательную программы, направленные на популяризацию искусственного интеллекта среди молодёжи.