Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны

По следам старинных книг

В рамках Государственной программы «Архив-2025» по инициативе Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта сотрудники Национального центра рукописей и редких книг (далее – Центр) работали в архивах, библиотеках, музеях столицы России – Москвы. В этой научно-исследовательской экспедиции побывали ученые-историки Цент­ра: Жандос Болдыков – директор Центра, доктор PhD, Задаш Дукенбаева – профессор, доктор исторических наук, Гульфира Отепова – профессор, доктор исторических наук, Гульсум Бисенова – кандидат исторических наук, магистр истории Камшат Паримбекова, магистр культурологии Нурлыбек Абельдинов.

– Свою работу мы начали в одной из крупнейших библиотек Европы и мира – Российской государственной библиотеке, – говорит директор Центра Жандос Болдыков. – Основное наше внимание, конечно же, было приковано к отделу редких книг и изданий на разных языках, насчитывающий более 300 тысяч единиц хранения, годы издания которых датируются начиная с XVI века.

В этом отделе участники экспедиции изучили три обширных фонда: «Собрание рукописей на персидском и таджикском языках (XVI–XIX вв.)», «Собрание рукописей на арабском языке», «Собрание рукописей на языках народов СССР (аварском, азербайджанском, крымско-татарском и узбекском)». В результате было найдено много книг, представляющих интерес для изучения культуры и истории Казахстана.

Одной из самых ярких находок стала «История мирзы Махмуда Чураса» о владетелях Кашгарии и Восточного Туркестана XVII века. По данным казахстанского востоковеда Вениамина Юдина, первая часть «Истории» Махмуд Чураса, скомпилированная из «Тарих-и Рашиди», иногда так излагает события, что может послужить лучшему пониманию соответствующего места этого известного произведения, искаженного, вероятно, переписчиками. Так, например, обстоит дело с сообщением о казахском хане Касыме: «И зимой года девятьсот девятнадцатого (то есть в 1513–1514 годах) Шах Исмаил ушел в Ирак в поход на Султана Селима Руми, а Касым-хан ради упрочения власти в своих владениях ушел в сторону Аспары».

В «Тарих-и Рашиди» сообщается, что Касым-хан ушел в сторону Убайра-Субайра, в котором многие исследователи видят Сибирь. В некоторых источниках она известна под названием Ибир-Сибир. Такое указание казалось исследователям странным, потому что Касым-хан, кочевавший у Сырдарьи и в горах Семиречья, вдруг на зимовку должен был откочевывать за тысячи километров, в Сибирь.

Текст Махмуда Чураса вносит в этот запутанный вопрос ясность: Касым-хан кочевал зимою недалеко от Сырдарьи в горах Ала-Тау, уходя туда через Аспару. Все становится на свои места, а соответствующее место текста «Тарих-и Рашиди» приходится признать искаженным.

Как источник по истории казахского народа хроника Махмуда Чураса в значительной мере может быть охарактеризована теми же словами, что и знаменитое сочинение, связанное с историей Казахстана, – «Бахр ал-асрар» Махмуда бен Эмира Вали. Сведения Махмуд Чураса во многом совпадают с его сообщениями, однако, будучи независимыми, являются ценным первоисточником по истории казахов.

Если «Бахр ал-асрар» доводит изложения событий только до последних лет первой половины XVII века, то «История» Махмуд Чураса завершается описанием событий 1670 года. Специально нужно отметить упоминание об участии казахского хана Тауке (умер в 1598 году) в политических делах могульского государства в Чалыше и Турфане. Позиция Тауке была определяющей в решении вопроса, кому быть на троне этого владения. Это указание открывает совершенно новый аспект в дипломатической и военной деятельности казахского хана, который хорошо известен по персидско-таджикским, тюркским и русским историческим материалам.

Если до сих пор мы знали Тауке по его дипломатическим связям с Россией и Средней Азией, по его военно-политической деятельности в государстве шайбанида Абдаллах-хана II и в казахских владениях в Семиречье, то теперь выясняется, что его внешнеполитические связи простирались и в противоположном направлении – в направлении Восточного Туркестана. Деятельность его брата, Есим-хана, в Восточном Туркестане, его перекочевка на территорию Чалыша и Турфана, совместное правление в этой стране и участие в междоусобных могульских войнах, также получившие отражение в «Истории» Махмуда Чураса, по-видимому, были подготовлены предшествующими трудами Тауке.

Таким образом, «История» Махмуда Чураса остается ценным, но мало использованным источником по истории Казахстана.

Не менее интересным для отечественной истории оказалось сочинение знаменитого персидского ученого Хамдаллаха Казвини «Нузхат ал-кулуб» («Услада сердец»). Он посвятил его географическому описанию Ирана и сопредельных с ним стран. Описание Дешт-и-Кипчака, к примеру, содержится в шестом разделе: «Эта степь расположена на севере моря Хазар (Каспийское море). В ней строений, городов и сел немного. Большинство жителей – кочевники. Наиболее известные города: Буртас, Савар, Махтал, Сарай-Бату, Сарир. Страна имеет хорошие пастбища, много вьючных животных и скота, которые составляют основу питания жителей тех мест. Климат холодный, вода – из родников и колодцев».

Хамдаллах Казвини также пишет о течении вод Джейхуна в Хорезмское озеро (Аральское море): «Окружность того озера более ста фарсангов (один фарсанг равен 6 210 м – авт.). В него впадает часть реки Джейхун, река Шаш и Сейхун, река Фаргана и другие. Несмотря на то, что в него впадают пресные воды, вода его соленая. От этого озера до моря Хазар (Каспийское море) около ста фарсангов со стороны суши. В простонародье говорят, якобы воды этого озера в спусках соединяются с Хазарским морем, но это неверно».

Как видим, «Нузхат ал-кулуб» содержит интересные сведения по исторической географии современной территории Казахстана, данные о природных ископаемых. В книге приводятся параллельно персидские, тюркские и монгольские названия различных животных. Это сочинение может стать одним из источников для изучения истории Казахстана XIII–XIV веков.

В произведениях Хамдаллаха Казвини также собрана уникальная информация о событиях на территории Казахстана в XIV веке, о жизни и правлении сопредельных тюркских и монгольских правителей. Автор, к примеру, говоря о тех временах, приводит показательное высказывание неизвестного нам поэта: «Ушел тиран, и от него остались приемы тирании, ушел справедливый и оставил доброе имя на память»…

Также участники экспедиции работали в отделе картографии РГБ. Большой интерес представляют для истории Казахстана карты, которые были приобретены нашими специалистами для дальнейшего изучения: «Карта Сибири, Туркестана и европейской части России, 1879 г.», «Карта земель киргизов Внутренней и Малой орды», «Карта Киргизской степи, 1837 г.», «Карта Туркестана и Афганистана, 1879 г.», карта «Тартария».

Одно из важнейших подразделений РГБ – Центр восточной литературы (ЦВЛ), который специализируется на работе с изданиями на языках стран Азии и Африки.

– Мы тщательно изучили фонды отдела редких книг ЦВЛ, – говорит Жандос Болдыков. – Про­смот­рели около 400 изданий, часть которых приобрели и привезли в Казахстан.­ Среди них – «Чингиз наме или упоминание о некоторых обстоятельствах этого хана покорителя стран…», «Тимур наме», а также малоизвестное сочинение о казахских ханах Внутренней орды.

Участники экспедиции посетили Государственную публичную историческую библиотеку и научную библиотеку МГУ им. М. В. Ломоносова, просмотрели каталоги книг на арабском, персидском, турецком языках. Более 20 книг представляют прямой интерес для изучения истории и культуры Казахстана.

Среди них особо выделяется сочинение Ибн Халдуна «Введение к истории мусульманского мира и отдельных народностей». Автор, к примеру, подробно описал борьбу за власть в Улусе Джучи, начавшуюся после убийства Бердибека, сына Джанибека, в 1359 году, которая переросла в самую продолжительную и кровопролитную междоусобную войну в истории Золотой Орды. Эти события во многом предопределили дальнейший ход военно-политических процессов на обширных территориях джучидских владений и образование государства казахов.

Казахстанские исследователи работали и в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА). В его коллекциях содержатся военно-статистические, географические, топографические, экономические описания областей, губерний, уездов, округов и городов Казахстана.

– Мы нашли в РГВИА материалы о строительстве военных укреп­лений на территории Казахстана, переписку командующих с военным министром и ведомством по вопросу строительства крепостей, переписку военных, – говорит Жандос Болдыков.

Здесь также хранятся приказы по войскам, рапорты, сводки и донесения командиров о состоянии гарнизонов, фортов, описания маршрутов следования отрядов, сведения о снаряжении войск, о планах военных операций, проекты положений о военном устройстве в Казахской степи. Это, отмечает специалист, огромный пласт неисследованной и неизученной казахстанской истории, который ждет своих исследователей. Этот архив также хранит богатейшее собрание карт – генеральных, аст­рономических, гидрографических, почвенных, землемерных, дорожных, маршрутных, почтовых, планов, схем, рекогносцировок, глазомерных съемок.

Не менее интересными стали находки в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ),­ основанном еще при Петре I,­ в 1720 году. В нем хранятся документы о связях с казахскими правителями, в частности, переписка Коллегии иностранных дел (КИД) с Военной коллегией по казахским делам, донесения и рапорты в КИД губернаторов, сообщения о приездах казахских послов в Москву. Большой интерес представляет, например, сочинение полковника Берха «О киргизах» на французском языке 1823 года издания.

Российский государственный архив древних актов хранит документы ХI–ХХ веков и является одним из старейших архивов России. Здесь участники экспедиции изучили два фонда: «Дела, относящиеся до внутренней и внешней политики России – (коллекция) Государственного архива Российской империи (1708–1914 гг.)», «Сибирский приказ и управление Сибирью – (коллекция) Государственного архива Российской империи». Удалось им результативно поработать и в Государственном историческом музее РФ.

Так, найдены рукописные документы: «Повествование о Кашгарском хане» (1887 г.), «Султанские роды в Перовске, Чимкентских и Аулиеатинских уездах Сырдарьинской окрестности», «Биография рода Кенесариных. О потомках казахского Султана Кенесары Касымова», написанная арабским шрифтом и родословная с сопроводительном письмом 1889 года.

– Цели нашей научной экспедиции выполнены на 100 процентов, – отмечает Жандос Болдыков. – Более шести тысяч листов редких неизученных документов привезено нами в Казахстан.

Новые документы и материалы, редкие рукописи, книги, карты пополнят источниковедческую базу отечественной истории и внесут значительный вклад в сохранение, изучение и распространение знаний по историко-культурному наследию нашего народа и государства. Эти материалы будут введены в научный оборот, их копии – переданы в Национальный архивный фонд Республики Казахстан.