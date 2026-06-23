Казахстанские таеквондисты завоевали 18 медалей на Altaic Cup в Астане

Спорт,Столица

Сегодня, 23 июня, пройдут соревнования среди молодежных команд

Фото: НОК РК

В Астане стартовал международный турнир по таеквондо Altaic Cup. В первый соревновательный день сборная Казахстана отметилась 18-ю медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На первую ступень пьедестала поднялись Самирхон Абабакиров (до 63 кг), Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг), Айша Адильбеккызы (до 62 кг) и Назым Махмутова (до 73 кг).

Серебряными награды завоевали Тамирлан Тлеулес (до 58 кг), Максат Орынбасар (до 74 кг), Айдана Кумартаева (до 46 кг), Нурай Бауыржанова (до 49 кг), Нодира Ахмедова (до 53 кг) и Аяулым Аскар (до 67 кг).

Третьими стали Баходир Шапулатов (до 54 кг), Мерген Ганиев (до 80 кг), Бауыржан Хасенов (свыше 87 кг), Нурайым Жумабек (до 49 кг), Айдана Сундетбай (до 53 кг), Аружан Найманбаева (до 67 кг), Нурлы Кенесбек (до 73 кг) и Аксауле Еркасымова (свыше 73 кг).

Сегодня, 23 июня, пройдут соревнования среди молодежных команд, добавили в НОК.

#турнир #медали #таеквондо

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