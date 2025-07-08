Казахстанские таеквондисты завоевали «бронзу» на Кубке мира в Южной Корее

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В  состав национальной команды вошли Бекасыл Ергеш, Нурбек Газез, Абдрахман Марипов, Мерген Ганиев

Фото: пресс-служба НОК РК

Чунчхон в эти дни принимает командный Кубок мира по таеквондо. Мужская команда Казахстана завершила выступление на нем с бронзовой медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На турнире казахстанские таеквондисты дошли до полуфинала, где уступили Южной Корее со счетом 1:2.

В матче за третье место Казахстан оказался сильнее Марокко - 2:1.

Команду представляли Бекасыл Ергеш, Нурбек Газез, Абдрахман Марипов, Мерген Ганиев.

У женщин сборная РК дошла до четвертьфинала, потерпев поражение от Китая со счетом 0:2.

#Кубок мира #бронза #Южная Корея #таеквондо

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