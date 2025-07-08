Казахстанские таеквондисты завоевали «бронзу» на Кубке мира в Южной Корее
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В состав национальной команды вошли Бекасыл Ергеш, Нурбек Газез, Абдрахман Марипов, Мерген Ганиев
Чунчхон в эти дни принимает командный Кубок мира по таеквондо. Мужская команда Казахстана завершила выступление на нем с бронзовой медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
На турнире казахстанские таеквондисты дошли до полуфинала, где уступили Южной Корее со счетом 1:2.
В матче за третье место Казахстан оказался сильнее Марокко - 2:1.
Команду представляли Бекасыл Ергеш, Нурбек Газез, Абдрахман Марипов, Мерген Ганиев.
У женщин сборная РК дошла до четвертьфинала, потерпев поражение от Китая со счетом 0:2.