Фото: пресс-служба НОК РК

Чунчхон в эти дни принимает командный Кубок мира по таеквондо. Мужская команда Казахстана завершила выступление на нем с бронзовой медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На турнире казахстанские таеквондисты дошли до полуфинала, где уступили Южной Корее со счетом 1:2.

В матче за третье место Казахстан оказался сильнее Марокко - 2:1.

Команду представляли Бекасыл Ергеш, Нурбек Газез, Абдрахман Марипов, Мерген Ганиев.

У женщин сборная РК дошла до четвертьфинала, потерпев поражение от Китая со счетом 0:2.