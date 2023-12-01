Казахстанские теннисисты отличились на международных турнирах

Денис Евсеев и Аружан Сагандыкова успешно стартовали на соревнованиях в Португалии и Тунисе, сообщает Kazpravda.kz

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В городе Майя (Португалия) стартовал грунтовый турнир серии АТР «Челленджер», где успешно выступает Денис Евсеев (197 АТР).

«В первом круге казахстанец обыграл грека Стефаноса Сакелларидиса (286 АТР) со счетом 6:2, 7:6. Во втором раунде Денис сыграет со шведом Элиасом Имером (159 АТР)», — сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.

Успешно стартовала на хардовом турнире серии ITF W15 в тунисском Монастире и Аружан Сагандыкова (792 WTA). Казахстанка победила в двух сетах итальянку Камиллу Заолини (929 WTA) 6:4, 6:2.

Во втором круге Аружан предстоит встретиться с первой ракеткой турнира - румынкой Андреей Присакариу (347 WTA).