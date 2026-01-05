Молодые и перспективные спортсмены получили «золото» и «бронзу»

Фото: пресс-служба НОК РК

В Фуджейре завершился юниорский этап Кубка мира по фехтованию на рапире. Команда Казахстана отметилась на крупном старте двумя медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В женских соревнованиях София Актаева завоевала серебряную награду. У мужчин на пьедестал поднялся Тимофей Семёнов. Рапирист принес стране «бронзу».

Напомним, представитель команды Казахстана по фехтованию Айбар Кайым стал победителем этапа Кубка мира среди кадетов.