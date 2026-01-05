Казахстанские юниоры-рапиристы завоевали медали на этапе Кубка мира в ОАЭ
Молодые и перспективные спортсмены получили «золото» и «бронзу»
В Фуджейре завершился юниорский этап Кубка мира по фехтованию на рапире. Команда Казахстана отметилась на крупном старте двумя медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
В женских соревнованиях София Актаева завоевала серебряную награду. У мужчин на пьедестал поднялся Тимофей Семёнов. Рапирист принес стране «бронзу».
Напомним, представитель команды Казахстана по фехтованию Айбар Кайым стал победителем этапа Кубка мира среди кадетов.