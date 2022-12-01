Казахстанских десантников обучили оказывать доврачебную помощь

Фото пресс-службы Десантно-штурмовых войск

В Десантно-штурмовых войсках провели комплексное инструкторско-методическое занятие по соблюдению мер безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

Как отмечается, командование войск держит на постоянном контроле поручения министра обороны и начальника Генерального штаба по неукоснительному соблюдению мер безопасности всеми категориями военнослужащих. Личному составу - от солдата до полковника - довели требования руководящих документов, способы действий при возникновении пожароопасной ситуации, правила обращения с ядовитыми жидкостями и оказания первой медицинской помощи. Военнослужащим, недавно призванным в войска, напомнили о правильной эксплуатации штатного оружия.

"Повседневная деятельность военнослужащих всегда связана с риском, будь то вождение или обслуживание боевой техники, организация стрельб, либо занятия с использованием взрывоопасных предметов. Наша задача - свести к минимуму случаи травматизма при несении службы, не допустить неосторожного обращения с вверенным оружием и техникой", - рассказал заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками по боевой подготовке полковник Максут Гусейнов.

Курс занятий рассчитан на два часа. Для военнослужащих, разделенных на группы, оборудовали учебные места.

Офицеры управления технического обеспечения демонстрировали элементы обслуживания автомобиля, работу с аккумуляторными батареями и меры предосторожности при эксплуатации личных транспортных средств.

Военно-медицинские специалисты обучали, как правильно останавливать кровотечение, оказывать доврачебную помощь при переломах, обморожениях, электротравмах и ожогах.

Традиционно подобные мероприятия организуются накануне нового учебного периода, насыщенного мероприятиями боевой подготовки: стрельбами, полевыми выходами и различными учениями, добавили в пресс-службе.