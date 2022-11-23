Казахстанских десантников проинспектировала комиссия ОБСЕ

Фото пресс-службы МО РК

Многонациональная группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проинспектировала соединения и части Десантно-штурмовых войск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

"Предмет проверки комиссии – наличие либо отсутствие в районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению", - пояснили в ведомстве.

Инспекционной группе, состоящей из представителей Нидерландов, США и Франции, продемонстрировали учебные полигоны, стрельбища, казармы и другие объекты воинских частей Алматинского и Конаевского гарнизонов.

В соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года, в ходе брифингов, организованных командованием Десантно-штурмовых войск, представителей ОБСЕ ознакомили с повседневной и учебно-боевой жизнедеятельностью соединений и воинских частей, участием военнослужащих в международных учениях и миротворческих миссиях.

Инспектирование осуществляется путем наблюдения как с земли – с использованием автомобильного транспорта, так и с воздуха – на вертолете Военно-воздушных сил.

Комиссия продолжит работу на территории городов Алматы и Конаев до 25 ноября, добавили в МО РК.