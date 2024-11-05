Казахстанских педагогов приглашают принять участие в конкурсе видеороликов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok при поддержке Минпросвещения запускает конкурс для учителей. Он проходит третий год подряд, и в нем могут принять участие как школьные учителя, так и преподаватели колледжей и вузов, сообщает Kazpravda.kz

Инициатива вдохновила множество педагогов по всей стране начать делиться знаниями с аудиторией платформы. Победители конкурса прошлых лет, среди которых Ботагоз Омарова, Игорь Гноевой, Хайдар Мурзахметов, смогли завоевать любовь широкой аудитории, собирая миллионы лайков на свои видеоролики.

«Благодаря конкурсу научился находить новые подходы к созданию образовательного контента и делиться своими знаниями в увлекательной форме. Это позволило мне выйти за рамки традиционного преподавания и найти способ донести сложные темы до учеников более понятно и интересно. Для меня было особенно приятно видеть, как мои ученики начали обсуждать физику, делиться своими мыслями и даже подходить с новыми идеями для экспериментов», – говорит победитель конкурса 2023 года, учитель физики Хайдар Мурзахметов.

К участию в конкурсе приглашаются школьные учителя и преподаватели колледжей и вузов, которые могут создавать познавательный контент.

«С 4 ноября по 3 декабря 2024 года участникам нужно будет публиковать на платформе короткие познавательные видеоролики, соответствующие их предмету. Важно, чтобы длительность роликов была не менее 30 секунд, использовался хештег конкурса. В этом году победителями национального соревнования станут три участника из числа учителей или преподавателей высших учебных заведений. Их определят на основании совокупности критериев, среди которых количество лайков, количество просмотров, качество видеороликов и соответствие преподаваемой дисциплине», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Победители конкурса получат смартфоны, которые помогут им создавать еще более качественный видеоконтент и продолжать развиваться в соцсетях.

Подробные правила доступны на странице в приложении TikTok.