Казахстанский мед выходит на европейский рынок

Венера Баталова
корреспондент

В Европе отметили насыщенный аромат и экологически чистое происхождение казахстанского меда. Сразу две крупные компании из Венгрии выразили заинтересованность в сотрудничестве с отечественными производителями меда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В офисе QazTrade генеральный директор национального оператора по продвижению экспорта Айтмухаммед Алдажаров провел переговоры с представителями этих компаний. Венгерская Aranynektár Kft, работающая с 2001 года, ежегодно перерабатывает и экспортирует до 4 000 тонн меда в ЕС, страны Ближнего Востока и Азии. Они отметили высокое качество и натуральность казахстанского продукта и заявили о готовности рассмотреть закупки.

Отдельная встреча прошла с Fulmer Hungarian Honey Ltd - семейной компанией с почти вековой историей пчеловодства. Fulmer управляет крупнейшей органической пасекой Европы и экспортирует продукцию в почти 40 стран. Генеральный директор Ференц Фулмер подчеркнул, что компанию заинтересовали редкие сорта казахстанского меда, его насыщенный аромат и экологически чистое происхождение.

«Мы видим большой потенциал в экспорте казахстанского меда как нишевого и экологичного продукта, который способен занять достойное место в Европе. Все эти результаты стали возможны благодаря системной работе и новому подходу QazTrade в сотрудничестве с Венгрией. В стране уже прошла торгово-экономическая миссия при поддержке Министерства торговли и интеграции РК, а сегодня там работает партнерский офис национального оператора, который обеспечивает прямое взаимодействие с местными компаниями и поддержку казахстанских производителей», — отметил Айтмухаммед Алдажаров.

По итогам переговоров стороны обсудили закупку первой партии около 20 тонн особых сортов меда. Сейчас в Венгрии проходят лабораторные исследования более 80 образцов, их результаты ожидаются в течение двух недель.

В переговорах также участвовали казахстанские производители меда КХ «Мади» и «Пасека Буньковых» - участники государственной Программы «Экспортная акселерация 2025».

QazTrade отмечает, что это первые прямые контакты с венгерскими переработчиками и важный шаг для продвижения казахстанского меда на рынок ЕС. При этом общий товарооборот казахстанского меда в 2024 году составил $1,58 млн, что на 57,2% больше, чем годом ранее. Сегодня казахстанский мед уже поставляется в Узбекистан, Китай, Канаду, США, Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также на ряд других рынков.

