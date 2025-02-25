Казахстанский Союз ректоров провел совещание

С информацией о выполненных организационно — юридических мероприятиях и о работе Союза выступил президент Казахстанского Союза ректоров, академик Жумагулов Бакытжан

Фото: пресс-центр КСР

В своем выступлении президент Союза отметил, что целями деятельности Союза ректоров являются консолидация усилий и координация взаимодействия ректоров (руководителей) образовательных организаций высшего образования Республики Казахстан, в том числе пребывающих в отставке и вышедших на пенсию. А также, что одним из главных приоритетов Союза является сохранение и развитие традиций и базовых принципов отечественной системы образования – качества, доступности и академических свобод.

За прошедший период проведены встречи в регионах по организационным вопросам Союза ректоров. Практически по всех областях созданы филиалы и избраны председатели филиалов Союза.

Руководители филиалов в областях осуществляют общее руководство деятельностью филиала, обеспечивают выполнение решений органов управления Союза и объединяют ректорский корпус, проживающих в данном регионе.

На собрании выступили ректоры и члены Союза, которые подчеркнули важную работу, проведенную за этот период. Были рассмотрены организационные вопросы Союза ректоров и другие вопросы повестки дня.

По предложению участников собрания, единогласно был избран также Со-президент Союза – известный государственный и общественный деятель Кулекеев Жаксыбек.

Первым вице-президентом Союза избран известный ученый, президент Ассоциации высших учебных заведений, академик Алшанов Рахман.

Также избраны вице-президентом видный ученый Сарыбеков Махметгали, вице-президентом — руководителем Аппарата, государственный и общественный деятель Нукетаева Динар.

Были доизбраны члены Президиума Союза.

Принято соответствующее Постановление, направленное на выполнение поручений президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, по повышению и совершенствованию уровня высшего образования, стимулированию инноваций и созданию образовательного хаба в нашей стране.

Также в Постановлении отмечается необходимость отстаивания интересов ректорского корпуса, для развития системы высшего образования Республики Казахстан, и преобразование ее в реальную производительную силу.