Казахстанский спасатель узнал в Турции, что стал отцом в четвертый раз

Вчера у столичного спасателя оперативно-спасательного отряда Олжаса Рахметова, участвующего в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, родилась дочь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Девочку назвали красивым именем Аделя. В семье Олжаса это четвертый ребенок.

Олжас Рахметов родился в 1994 году в городе Астане.

В столичном Департаменте по чрезвычайным ситуациям Олжас работает с 2022 года.

«Своими грамотными действиями в работе показал себя профессиональным специалистом. За образцовую службу и высокие показатели в работе награжден ведомственными наградами.

Мы поздравляем нашего спасателя с рождением дочери и желаем супруге и дочери крепкого здоровья, а самому Олжасу – скорейшего возвращения домой на Родину, к своей семье!» – пожелали в ДЧС Астаны.