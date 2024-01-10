Казахстанский теннисист вышел во второй круг квалификации Australian Open 2024

Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент

В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Как сообщается, казахстанец Бейбит Жукаев, занимающий в мировом рейтинге 188-ю позицию, уверенно победил аргентинца Николаса Кикера со счетом 6:1, 6:4.

«За час с небольшим игрового времени Бейбит 10 раз подал навылет, реализовал три брейка-пойнта из четырех. За выход в финал квалификации Australian Open 2024 Жукаев сыграет против француза Уго Гастона», — рассказали в организации.

Также в Федерации тенниса Казахстана добавили, что сегодня Денис Евсеев встретится с украинским теннисистом Виталием Сачко. А Тимофей Скатов, занимающий 228-ю строчку в рейтинге ATP, в первом круге квалификации уступил боснийцу Дамиру Джумхуру со счетом 6:4, 3:6, 3:6. 

#турнир #Спорт #теннис #квалификация #Australian Open

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