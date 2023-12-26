Казахстанский теннисист выиграл турнир в Турции

Дмитрий Попко стал победителем турнира серии ITF M15 в Анталье (Турция), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

Фото: ktf.kz

Как сообщается, в основной сетке соревнования казахстанец был посеян под первым номером.

«В финале Попко в упорном противостоянии выиграл у испанца Макса Алькала-Гурри со счетом 6:4, 7:5», — уточнили в Федерации тенниса Казахстана.

Таким образом, Дмитрий завоевал третий титул ITF в сезоне и 28-й в карьере, добавили в ФТК.