Казахстанский теннисист выиграл турнир в Турции

Спорт
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Аменова Дана
Корреспондент

Дмитрий Попко стал победителем турнира серии ITF M15 в Анталье (Турция), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

Фото: ktf.kz

Как сообщается, в основной сетке соревнования казахстанец был посеян под первым номером.

«В финале Попко в упорном противостоянии выиграл у испанца Макса Алькала-Гурри со счетом 6:4, 7:5», — уточнили в Федерации тенниса Казахстана.

Таким образом, Дмитрий завоевал третий титул ITF в сезоне и 28-й в карьере, добавили в ФТК.

#турнир #теннис #победа #ФТК #Дмитрий Попко

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