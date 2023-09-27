Казахстанско-китайскую границу временно закроют

29 сентября и с 1 по 3 октября не будут работать пункты пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщил Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz .

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"В связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике 29 сентября и в период с 1 по 3 октября пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в информации.

При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме, отметили в КГД.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу комитет просит заранее планировать свой маршрут с учетом выходных дней.