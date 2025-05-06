Казахстанско-Вьетнамский деловой круглый стол провели в Астане

Международное сотрудничество
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Мероприятие стало важной точкой входа для новых проектов

Фото: пресс-служба правительства РК

В Астане состоялся Казахстанско-Вьетнамский деловой круглый стол с участием официальных лиц, представителей бизнеса и государственных структур двух стран. Мероприятие прошло в рамках визита делегации Социалистической Республики Вьетнам во главе с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и было направлено на развитие практического взаимодействия между странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Открывая встречу, заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев поприветствовал участников от имени Правительства и подчеркнул значимость укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.

«Для Казахстана Вьетнам является одним из ведущих партнеров в Юго-Восточной Азии. У нас значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг $860 млн», — отметил он.

В Казахстане работают 13 компаний с участием вьетнамского капитала в различных отраслях экономики, что свидетельствуют о высоком уровне доверия к бизнес-климату республики и подтверждают устойчивое и продуктивное партнерство.

В ходе круглого стола, были обозначены приоритетные направления для развития двусторонних отношений, а также практические условия для запуска инвестпроектов: налоговые и таможенные преференции, доступ к инфраструктуре, заключение инвестиционных соглашений. Акцент на проекты с высокой степенью локализации и экспортным потенциалом.

Перспективы для совместной работы открываются прежде всего в авиационной отрасли. Так, в рамках Казахстанско-Вьетнамского делового круглого стола было заключено соглашение между Qazaq Air и VietJet о запуске бренда VietJet Qazaqstan.

«Мы высоко ценим намерение Sovico Group и VietJet Air участвовать в управлении и операционной деятельности Qazaq Air под новым брендом VietJet Qazakhstan. Расширение маршрутной сети в регионе укрепит транспортную связанность и создаст новые точки экономического роста», — отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Вторым важным направлением сотрудничества может стать сельское хозяйство. Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ, входит в топ-10 стран-экспортеров пшеницы и  является одним из мировых лидеров по экспорту муки.

«В ближайшие 3 года мы планируем довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Будут введены в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тыс. тонн мяса в год и 11 яичных фабрик мощностью 850 млн яиц в год. Мы приглашаем вьетнамских партнеров к созданию совместных производств и внедрению современных, водосберегающих технологий», — добавил Ермек Кошербаев.

Особое внимание, было уделено цифровизации и инновациям. Казахстан занимает 24-е место в глобальном индексе электронного правительства и входит в десятку стран по качеству онлайн-сервисов. В свою очередь, Вьетнам, как один из лидеров в сфере информационных технологий, может стать стратегическим партнером Казахстана в цифровизации госуслуг, внедрении ИИ и обмене технологиями.

Мероприятие стало важной точкой входа для новых проектов. В ближайшее время инициативы будут прорабатываться в формате B2B и межведомственного диалога. Правительство РК выразило готовность обеспечить полное сопровождение проектов на всех этапах.

#Вьетнам #проекты #круглый стол

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